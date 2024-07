UURING Usaldus riigikogu vastu on tõusnud, inimesed muretsevad majanduse pärast

Märtsis viimaste aastate madalaimale tasemele langenud elanike usaldus parlamendi vastu on juuniks taas kasvule pööranud. Kui märtsis usaldas riigikogu 28 protsenti elanikest, siis juunis 40 protsenti. Usaldus valitsuse ja presidendi vastu on püsinud muutumatuna, olles juunis vastavalt 39 protsenti ja 69 protsenti. Riigi e-teenuseid usaldab 85 protsenti elanikest, eriti noored ja kõrgharidusega inimesed.

Samuti on paranenud elanike turvatunne. Märtsis leidis 46 protsenti elanikest, et Eesti riik võib end praegusel ajal tunda turvaliselt ning juuniks oli see näitaja tõusnud 51 protsendile. Ka isiklik turvatunne on pisut kasvanud, kus end Eestis turvaliselt tundvate inimeste osakaal on tõusnud 65 protsendilt märtsis 69 protsendile juunis.

Seevastu elanike majanduslik kindlustundele on võrreldes märtsiga veidi kahanenud. Kui märtsis tundis majanduslikku ebakindlust 45 protsenti elanikest, siis juunis on see näitaja tõusnud 51 protsendile. Eriti teravalt on majanduslik ebakindlus suurenenud muudest rahvustest elanike seas, kus vastav näitaja oli 2024. aasta märtsis 52 protsenti ja juunis 65 protsenti.