Telefonikelmid tüssasid taas narvalannasid

Politseisse pöördus Narvas elav naine, kellele helistasid kelmid, kes esinesid tema lapselapsena ja väitsid, et lapselaps on sattunud liiklusõnnetusse ning nüüd on vaja tema ravi jaoks raha. Kelmid veensid naist sularaha välja võtma ja selle kelmidele üle andma, mida naine ka tegi. Kelmusega tekitatud kahju on 6000 eurot.