Eesti suurim puithoone sai nurgakivi

Muuseumijuht sai samas hakkama ka ilmselt pretsedenditu asjaga Eesti ehitusajaloos, pannes ajalaekasse jänesepabulaid. «Juunikuu kogumisretked me pühendasime sellele krundile ja meie suureks üllatuseks leidsime, et tulevases loodusmuuseumis on juba isetekkeline elavnurk. Ehitajad on näinud siin kalpsamas valgejänest ja valgejänes on jätnud meile maha enda ekskremendid, mille me panime ühte klaaslaekasse, et olgu see meile tuleviku väetiseks,» ütles loodusmuuseumi direktor Heidi Jõks jänesepabulaid ajalaekasse pannes.