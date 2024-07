INTERVJUU Asekantsler: kui Orban ise kutsus end Putinile külla, siis see on tähendusrikas

Ungari eeistumisperiood Euroopa Liidus (EL) on piisavalt pikk, et võib igasugu asju juhtuda, aga samas ka piisavalt lühike, et see ELi üldist kurssi ei muuda ja Ukraina jääb prioriteediks, usub välisministeeriumi asekantsler Kyllike Sillaste-Elling intervjuus Postimehele. Samas näitavad kõik märgid, et Viktor Orbáni visiit Moskvasse toimus Ungari peaministri enda algatusel ja see on tähendusrikas.