Lähipäevil ootavad ees mõõdukalt soojad suveilmad

Pühapäeva öösel on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Varahommikul pilvisus tiheneb ning vihmasadu levib Lääne-Eesti saartelt mandrile, ühtlasi on äikest. Puhub lõuna- ja kagutuul 5–11, pärast keskööd tugevneb saartel ja rannikualadel puhanguti 17 m/s. Sooja on 11-17 kraadi. Päeval on pilves ilm. Sajab vihma, on äikest, sadu on kohati tugev. Pärastlõunal Lääne-Eestis sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Tuul pöördub kagust edelasse ja läände ning puhub 6–13, saartel ja rannikul puhanguti 18 m/s, õhtul veidi nõrgeneb. Sooja on 18–23, Kagu-Eestis kuni 28 kraadi, pärast sadu ilm jaheneb.

Esmaspäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Öö hakul sajab Eesti idaservas kohati hoovihma. Puhub edelatuul 3–9, enne keskööd rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 8–13, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mõnel pool on võimalik hoovihm. Puhub läänekaare tuul 3–9 m/s. Sooja on 17–23 kraadi.

Teisipäeva öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2–8 m/s. Sooja on 8–13, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3–9 m/s. Sooja on 18–23 kraadi.