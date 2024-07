Riik soovib lõpuks keelata ebaseaduslikud koosolekud

Neist vähestest meediakajastustest, mis vaatlevad justiits- ja siseministeeriumi ühiselt esitatud ideid korrakaitseseaduse muutmise väljatöötamiskavatsuses, on jäänud kõlama, et riik soovib anda politseile õiguse keelata koosolekuid juba ennetavalt, kui politsei hinnangul võiks tekkida oht, et seal juhtub midagi, mis võib minna seadustega vastuollu.