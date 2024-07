REPORTAAŽ Kontvõõra tundega oma kaunil kodumaal

Selleks et näha õhtul midagi niisugust, mida terve elu Narva-Jõesuus elanud inimene – sätitult lokkis halli soengu järgi otsustades ligi seitsmekümnene – polnud seal eales varem näinud, tuli terve pikk päev vaeva näha.

Kõik algas tegelikult ilusasti ja lootusrikkalt. RMK esindaja oli hoiatanud, et mõistlikum ja ohutum on teele asuda jalgsi, mitte rattaga. Ent kui kahe punkti vahele, mis tuleb läbida, jääb 37 kilomeetrit ja väljas valitseb ideaalne suvitamisilm, lõõskava päikese käes üle 30 kraadi nagu nädal tagasi, peaks olema paadunud matkaja, et nii pikk teekond kand-ja-varvas-stiilis ette võtta. Rattaga saab palju rutem ja vähem vaevaliselt.