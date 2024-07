Kandidaatide hindamise komisjoni esimees, Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan ning keskaja professor Anti Selart ütles tollal, et kuigi Juko-Mart Kõlari akadeemiline karjäär pole väga pikk, on tal suur kogemus kultuurimajanduse valdkonna juhtimises ja uuendusmeelne vaade, mida saab rakendada ühiskonna ees seisvate ülesannete täitmisel. «Kõlar on väga mitmekülgne inimene, kes on kindlasti võimeline Viljandi Kultuuriakadeemiat edukalt juhtima ja selle tööd vastavalt muutuva aja nõuetele korraldama,» lausus Selart.