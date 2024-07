Majanduskomisjon koguneb Rail Balticu seisu arutama

Majanduskomisjoni istungile on kutsutud kliimaminister Kristen Michal, rahandusminister Mart Võrklaev, riigikontrolör Janar Holm ja Rail Baltic Estonia esindaja.

Eesti, Läti ja Leedu riigikontrollid märkisid juuni keskel avaldatud ühisaruandes, et Rail Balticu projekti edasiliikumine on ohus, sest seitsme aastaga on selle hinnanguline maksumus neljakordistunud ning sellest võib sõltuvalt projekti ulatusest tekkida 10–19 miljardi eurone eelarvepuudujääk.