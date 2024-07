President Karis Vilniuses: Ukraina NATO liikmeks saamise protsess on pöördumatu

Eesti riigipea sõnul on selge, et Venemaa jääb NATO-le väga pikaks ajaks kõige tõsisemaks sõjaliseks ohuks. «Venemaa on järgmisel kümnendil vaenulikum kui eelmisel. NATO peab selleks valmis olema. Selleks on NATO-l head kollektiivkaitseplaanid olemas, mis tuleb täita vajalike jõudude ja relvasüsteemidega,» lausus president Karis. Ta lisas, et eelnev nõuab alliansilt suuremaid kaitsekulutusi, sest on üha selgem, et 2 protsenti iga liitlase SKT-st ei pruugi enam olla piisav. «Peame arutama kaitsekulutuste ambitsiooni tõstmist 2,5 või 3 protsendini.»