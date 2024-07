Eesti ja Läti keeleauhinna pälvis keeleteadlane Karl Pajusalu.

Välisminister Margus Tsahkna sõnul on Pajusalu teene on olnud aastatepikkune võrgustiku ehitamine ja koostöö edendamine Eesti ja Läti keeleteadlaste vahel ning eesti ja liivi keele ajaloo uurimise edendamine nii Eestis kui Lätis.

«Seisame teineteisele lähedal ka kultuuris, kuigi räägime erinevat keelt,» lausus minister. «Mul on hea meel, et juba 15. korda saame välja anda Eesti-Läti keeleauhinda, tunnustades neid, kelle tegevus ei luba kerkida erineva keele rääkimisest tuleneda võivatel barjääridel.»

Pajusalu teadustöö keskmes on eesti keele murrete uurimine, aga samal ajal on ta tegelenud ka liivi keele uurimisega. Ta on õpetanud eesti keelt Läti Ülikoolis ja võtnud osa arvukatest projektidest, mille raames on kaasatud keeleteadlasi nii Eestist kui Lätist.