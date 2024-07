Merevee seire: vee läbipaistvuse näidud on vähenemas

Toitainete kättesaadavusele reageerib kõigepealt fütoplankton ja kuigi üldfosfori aastakeskmised sisaldused näitavad langustrendi, on üldlämmastiku sisalduste muutused pigem tagasihoidlikud. Sellest võib olla tingitud, et fütoplanktoni indikaatorid ei reageeri veel üheselt positiivselt toitainete vähenemisele. Viimase seireaasta tulemused näitavad, et suvised klorofülli aastased kontsentratsioonid on 2010. aastate algusest siiski tugevas kasvutrendis ning nii kevad- kui suvekuudel mõõdetud merevee läbipaistvuse näidud on pikaajalisest keskmisest väiksemaid.