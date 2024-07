Tõukerattaga ja mootorrattaga toimunud õnnetustes viga saanud inimesed surid haiglas

Mõlema õnnetuse täpsemad asjaolud ja võimalik joove on selgitamisel.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Pirko Pärila ütles, et kaherattalistega liikudes tuleb olla tähelepanelik. «Autojuhti kaitseb õnnetuses auto kere ja kinnitatud turvavöö. Kaherattaliste juhid on kaitsetumad ning õnnetuse korral on vigastused suuremad. Seetõttu tuleb juhil ennast võimalikult hästi kaitsta, kasutades kiivrit ja valides teeoludele vastav sõidukiirus.»