Zelenskõi rääkis Ukraina mereväe tugevdamisest koos liitlastega

«Jätkame koos Ühendkuningriigi ja Hollandiga Ukraina laevastiku tugevdamist – meie koostöös on paljulubavaid uusi detaile. Arutasime ka õhutõrje tugevdamist, mis on meie absoluutne prioriteet. Olen tänulik valmisoleku eest astuda järgmisi samme ja seda eriti hävitajate F-16 osas,» rääkis Zelenskõi oma igaõhtuses pöördumises rahva poole.

«Olen ​​uhke igaühe üle, kes meie riigi jaoks tõeliselt midagi paremaks muudab. See puudutab riigi kaitsmist, Ukrainale uute võimaluste avamist, Ukraina eest võitlemist ja töötamist, tegevust meie riigile rahvusvahelise toetuse tagamiseks. Iga meie ühine saavutus – sealhulgas edu Mustal merel ja Vene laevastiku tagasitõrjumine – on paljude meie inimeste saavutus, kes on jäänud truuks nii riigile ja ka iseendale,» jätkas Zelenskõi.