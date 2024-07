Tallinnas asub jalgrattaringlust pakkuma Tšehhi firma Rekola Bikesharing

Seni Tšehhis ja Slovakkias tegutsenud ettevõte toob Eesti pealinna 200 mehhaanilist jalgratast, mis tähistab uue peatüki algust Tallinna linnaliikluses. Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan rõhutas möödunud kuul toimunud kohtumisel Rekola Bikesharingu direktori Vitek Ježekiga, et ta tervitab uue eraettevõtja lisandumist Tallinna ühistransporti ja konkurentsi suurenemist. «Tallinna linnavalitsuse koalitsioonilepe seab sihiks jalgrattaringluse käivitamise Eesti pealinnas ja Rekola plaanid sobivad seetõttu suurepäraselt kokku Tallinna linnavalitsuse eesmärgiga liikuvusvõimalusi elanike jaoks suurendada,» sõnas Järvan. «Eriti hea meel on mul selle üle, et Rekola käivitab Tallinna kesklinnas jalgrattaringluse lähtuvalt vabaturu põhimõtetest ega nõua maksumaksja raha projekti käivitamiseks. See on tõestus sellest, et ettevõtlus jätkuvalt lahendab ise kodanike probleeme ning avaliku rahaga ei ole reeglina mõistlik turgu moonutama hakata.»