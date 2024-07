Algab Tallinna reaalkooli uue õppehoone ja võimla ehitus

Tallinna linnavaraameti ja Nordlin Ehitus OÜ sõlmitud ehituslepingu kohaselt peaksid ehitustööd lõppema 2026. aasta suvel, nii et 2026. aasta sügisel saaks koolipere uut õppeaastat alustada juba uutes ruumides.

Abilinnapea Viljar Jaamu sõnul renoveeriti ajalooline reaalkooli hoone 2000. aastal, kuid ruumikitsikuses koolipere on juurdeehitust pikisilmi oodanud juba 1980ndatest aastatest. «Tänavu jaanuaris tähistas reaalkool kui Tallinna esimene moodne ja spetsiaalselt kooli tarbeks projekteeritud hoone oma 140. sünnipäeva ning uus rajatav moodne õpihoone saab seega omamoodi sümboolseks ühendavaks sillaks tänapäeva ja ajalooga,» ütles Jaamu. «Nii pakub uus koolihoone laiendus väärikat täiendust südalinna, sest hoonetest tekib kolm ruumilist elementi – vana ajalooline ja uus moodne õpihoone ning neid ühendav galerii. Hoone laiendusele on valitud reaalkoolile omaselt võimalikult ratsionaalsed lahendused, mis rõhutavad just ajaloolist järjepidevust ja kooli tugevaid traditsioone.»