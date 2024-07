Eesti Ekspress kirjutas, kuidas direktor andis oma nooremale naisalluvale juunikuus kinnise ümbriku, öeldes, et see on kingitus, mis tuleb avada üksi olles. Naine leidis ümbrikust mälupulga, millel oli 99 lehekülge direktori tehtud märkmeid. Selgus, et Kõlar võttis alluva tööle isiklikel põhjustel, soovides alustada temaga suhet, ning jälgis naiskolleegi salaja.