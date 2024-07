Prokuratuur hindab RMK seadusvastast puidumüüki

«See oli päris suur ehmatus, et veel päris hiljuti olid olemas sellised pikaajalised konfidentsiaalsed kestvuslepingud, mis meie töö käigus välja tulid,» tunnistas Holm. «1990. aastatel võis väga palju juhtuda, aga räägime siin ajast üheksa-kümme aastat tagasi.» Jutt on lepingute sõlmimisajast, viimane salajane eelkokkulepe lõppes 2020. aastal.