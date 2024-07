Zelenskõi kohtus Ukraina kogukonnaga Poolas

«Lähinaabritena on meie ülesanne oma riike hoida ja tugevdada,» ütles Zelenskõi.

«Ukraina ja Poola vaheline leping on õige, tugev ja minu arvates ajalooline. Mõned sätted on uued ja enneolematud. Mehhanismid vajavad veel väljatöötamist, kuid see kõik tähendab edasist lähenemist – veelgi tihedamaid sidemeid naabrite vahel,» kiitis riigipea.