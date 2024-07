NATO peasekretär mõistis hukka Venemaa raketirünnaku Ukrainale

«Ukrainas jätkab Venemaa oma jõhkrat sõda. Alles täna nägime taas kohutavaid raketirünnakuid Ukraina linnade vastu, milles tapeti süütuid tsiviilelanikke, kelle seas lapsi. Mõistan need kohutavad rünnakud karmilt hukka. Tippkohtumisel teeme otsuseid, et oma toetust Ukrainale veelgi tugevdada. Venemaa peab mõistma, et ei saa ära oodata lääne sõjaväsimust. Nad peavad maha istuma ja leppima lahendusega, kus Ukraina on suveräänne iseseisev riik,» rääkis Stoltenberg.