Tänasest on parkimistrahvid kaks korda suuremad

Mupo juhataja Aivar Toompere sõnul toob seadusemuudatus kaasa parkimistrahvi kahekordistumise. «Keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes karistatakse nüüd rahatrahviga 40 eurot ning kui see on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust, on rahatrahv 80 eurot,» ütles Toompere.