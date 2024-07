Siseminister Lauri Läänemetsa nõunik Vootele Päi möönis Kuku hommikuraadios, et siin-seal on avaldatud teatud ootuseid, kas äkki just Läänemets võiks juhtida kaitseministeeriumit. Päi lisas, et kuna ta ise on kunagi kaitseministeeriumis töötanud, läheks ta Läänemetsaga ka sinna kaasa, kui selline võimalus tekib.

Aga midagi konkreetset selle taga veel pole ning hetkel on tegu vaid kõrvaliste isikute spekuleerimisega, mida võiks tagant lükata vaid praegune olukord, kus sotsidel aktiivselt välissuhtlusega tegelevat positsiooni polegi.

«Arvestades Lauri Kaitseliidu tausta, siis kahtlemata tema teadmised ja kogemused oleksid seal väärtuslikud. Aga meil siseministeeriumis on asju, mida me proovime veel teha: näiteks kasvõi droonimüür, mis on üks asi, mis on ka koalitsiooni läbirääkimistel laual, ehk ei oleks ainult maapealse piiritaristu väljaehitamist, vaid tähtsustatakse ka seda, mis piiri kohal õhus toimub. Ukraina näitel ju teame, mis on droonitehnoloogia arengud ja kuidas selle eest kaitsta,» sõnas Päi.

Läänemets ise on varem öelnud meedias välja, et sotsid tahavad ministriportfellide jaotuse üle vaadata. «Me oleme selleks kindlasti valmis ja me oleme ka selleks valmis, et üldse positsioone või proportsiooni ümber vaadata, sest tava riigikogus on, et kellel kõige rohkem kohti on, saab tavaliselt peaministri tooli. See, kellel on suuruselt teine fraktsioon, see saab võib-olla midagi rohkem,» sõnas Läänemets eelmisel nädalal Vikerraadiole.