LÄHEB PALAVAKS Õhutemperatuur kerkib 30 soojakraadini

Neljapäeva öösel on mandril vähese pilvisusega sajuta ilm, saartel on vahelduva pilvisusega ja hommikupoole ööd sajab kohati hoovihma, võib olla äikest. Kagu-, idatuul tugevneb hommikuks 3-9, saartel puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 13-19 kraadi. Ennelõunal on mandril vähese pilvisusega sajuta ilm, saartel pilvisus tiheneb ja sajab hoovihma, on äikest, pärastlõunal pilvisus kõikjal tiheneb ja hoovihma ning äikest on ka mandri lääneosas, kohati on sadu tugev. Puhub kagutuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 m/s. Sooja on 25-30, saarte rannikul 20 kraadi ümber.

Reede öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, kohati on äikest ja sadu on tugev. Puhub lõunakaare tuul 3-9 m/s, äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on 16-20 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mandril sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest ja sadu on tugev. Pärastlõunal pilved ja sadu lääne poolt alates hõrenevad. Puhub edela- ja läänetuul 3-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 20-26 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 12-16 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ennelõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga, pärastlõunal puhub ida- ja kagutuul 3-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 22-27 kraadi.