Sigade katkutõbi pressib Eestisse üle kagu- ja lõunapiiri

PTA loomatervise ja -heaoluosakonna juhtivspetsialist ­Anne-Ly Veetamm märkis, et nii eelmisel kui ka sellel aastal on avastatud nakatunud metssigu Eestis eeskätt Lõuna- ja Kagu-Eesti piirialadel. «Kuna ka Põhja-Lätis meiega piirnevatel aladel on Läti avastanud palju nakatunud metssigu, siis võib suure tõenäosusega arvata, et Läti ja Eesti metsseajuhtumitel on seos,» tähendas ta. «Sigade Aafrika katku levikule metssigade hulgas aitab kindlasti kaasa metssigade kõrge asustustihedus, mille ohjamine Eestis on eeskätt jahimeeste teene.»