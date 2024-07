«Idee oli koondada Tallinna uudised ja sündmused ühte kohta,» vastas Postimehele kirjalikult lehe looja ja kontaktisik Mikk, kes oma täisnime ei avalda ja ütleb vaid, et tema vanus jääb 30. eluaasta kanti. «Kuna ise olen Tallinna elanik, siis paratamatult tuleb olla kursis linnas toimuvaga. See idee tuli tõesti lambist, et teha eraldi nišiportaal, millel on hetkel tühi koht. Ikkagi 426 000 inimesega linn,» selgitas ta.