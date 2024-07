MTÜ Pro Patria Semper tegeleb autode saatmisega Ukrainasse ning tänaseks on rindele viidud juba üle 130 auto. MTÜ liige Reigo Marosov nentis, et vaid 13–15 autot on saadud annetustena ning terve ja töökorras auto annetamist tihti ei juhtu.