Justiitsministeerium ei nõustu kohtukonvoi vähendamisega

Justiitsministeerium leiab, et PPA ei saa keelduda seaduses sätestatud kohustusest ning sellega takistada reedeti juurdepääsu õigusemõistmisele. «Selline piirang kitsendab kohtute võimalusi menetlust planeerida ning võib kahjustada menetlusosaliste õigusi ja takistada õigusemõistmist,» märkis justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar.

Arvestades, et inimese kinnipidamisel riivatakse olulisel määral tema põhiõigusi, on Saare sõnul kinnipeetavatega seotud kohtumenetluste puhul eriti oluline järgida mõistlikku menetlusaega. «Oluline on tagada inimesele kiire ja tõhus kohtumenetlus ning hetkel teadaolevate andmete põhjal võib PPA kohtukonvoi teenuse vähendamine, isegi ühe päeva võrra, tuua endaga kaasa menetlusaegade pikenemise,» lisas Saar. «Sisuliselt takistab selline piirang kohtutel täita põhiseadusest tulenevat õigusemõistmise kohustust.»