POLIITMÄNGUD BRÜSSELIS Liberaalid on teelahkmel von der Leyeni, Jana Toom aga Kaja Kallase suhtes

Juunikuisel Euroopa Ülemkogul lepiti kokku, et traditsiooniliselt ELi juhtpositsioonid hõivanud Euroopa Rahvapartei, sotsiaaldemokraadid ja Renew proovivad senise koalitsiooniga jätkata. Komisjoni presidendi kandidaadiks on von der Leyen, ülemkogu presidendi kandidaadiks endine Portugali peaminister Antonio Costa. Samuti lepiti kokku Kallase esitamine välisesindaja positsioonile.

Nüüd tuleb läbida kadalipp Euroopa Parlamendis. Seal on aga määramatust veel päris palju, sest paljude juunikuus parlamenti valitud saadikute puhul alles loksub paika, kuhu fraktsiooni nad lõpuks siirduvad. Üheks oluliseks tegutsejaks on Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon ECR, mille tuntuim poliitik, Itaalia peaminister Giorgia Meloni on korduvalt avaldanud soovi, et ECRi roll kohtade jaotumisel peaks nende hea valimistulemuse tõttu olema suurem.