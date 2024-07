Tsahkna pakub peaprokurör Parmast ICC usaldusfondi nõukokku

Ida-Euroopa regionaalgrupist on usaldusfondi nõukogu liikmeks kahel korral nimetatud Andres Parmas, kes osaleb nõukogu töös alates 2021. aastast. Usaldusfondi nõukogu liikmed valitakse kaheks aastaks ning nende ametiaeg on piiratud kahe ametiajaga.

«Eesti välispoliitika prioriteediks on võitlus karistamatusega ja kõige raskemate rahvusvaheliste kuritegude toimepanijate vastutusele võtmine, mis aitab kaasa kuriteoohvrite õiguste taastamisele ning seda eriti Venemaa Ukraina vastu algatatud agressioonisõja kontekstis, kus Eesti koos samameelsetega on agressioonikuriteo eritribunali asutamise eestkõnelejaks,» lausus Tsahkna.

«Andres Parmase teadmised ja kogemused on andnud olulise panuse selliste kohtumiste kordaminekusse. Eesti on lisaks üldisele rahvusvahelise kriminaalkohtu poliitilisele toetusele erilist tähelepanu pööranud ohvrite usaldusfondile ja plaanime seda jätkata. Eesti on olnud ohvrite usaldusfondi regulaarne doonor juba 10 aastat, millega avaldame toetust ohvrite usaldusfondi tööle ohvrite, nende perede ja kogukondade abistamisel. Meie panuse eesmärk on toetada kõige raskemate kuritegude ohvreid, eelkõige seksuaalse ja soolise vägivalla ohvreid, inimväärse elu juurde naasmisel,» toonitas Tsahkna.