Abilinnapea Madle Lippus märkis, et linn on jõudnud Lembitu pargis Ukraina väliala rajamise ettevalmistusega faasi, kus oodatakse tagasisidet ja ettepanekuid kõigilt linlastelt ja siinselt Ukraina kogukonnalt. «Kogutud arvamused ja ettepanekud annavad linnale olulist sisendit edasiseks maastikuarhitektuurivõistluse lähteülesande koostamiseks, mis hõlmaks kogu Lembitu pargi uuendamist ja selle elurikkuse suurendamist,» selgitas Lippus. «Seetõttu soovime, et Lembitu pargi uuendamine ja Ukraina vabaduse tähistamine oleks koosloomeline protsess. Just nii saame tagada, et rajatav linnaruumiline lahendus on ka Ukraina kogukondadele tähenduslik ja et uuenev Lembitu park saab juurde kasutusvõimalusi, mis on selle kasutajatele olulised.»