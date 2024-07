Politsei tabas telefonikelmidele raha vahendanud noormehe

Riigile ei tule teha makseid viivitamatult

«Kahjuks esitlevad kelmid end ka riigitöötajate, sealhulgas politseiametnike ja prokuröridena. Tõesti, nii prokuratuuri kui politseiga kokku puutudes tekib vahel olukordi, kus inimene riigile raha võlgneb, kuid neil juhtudel ei ole see inimesele kunagi üllatus,» selgitas Bogens. Ta tuletas meelde, et rahalisele kohustusele eelnevad menetlustoimingud ja siis saadetakse inimesele dokument, näiteks trahviteade või määrus, milles on märgitud ka kindel maksetähtaeg ning suunised ülekande tegemiseks riigiasutuse kontole. «Riigile ei tule kunagi makseid teha viivitamatult, eraisikute kontodele või koduuksel sularaha üle andes.»

Kriminaalbüroo juht sõnas, et skeemid on kohati uskumatud, kuid kelmid ajavad inimese segadusse ja nii õnnestubki raha välja petta. «Kui saate äreva kõne, siis võtke enne tegutsemist aeg maha või küsige nõu lähedastelt. Kõige rohkem paneb meid muretsema see, et inimesed lasevad võhivõõraid enda koju, teadmata, kes see inimene on ja mis on tema tegelik plaan. Ärge jagage telefonikõnes võõrale oma kodust aadressi, PIN-koode ja muid andmeid, mida kurjategijad võivad hakata ära kasutama teie mõjutamiseks ja seejärel raha kätte saamiseks,» ütles Rainet Juuse.