Tudengid alustasid ukselt uksele annetuste kogumist

Kõik annetusi koguvad noored on eelnevalt saanud koolituse ukselt uksele suhtluseks. «Noored on viisakad ja neil on hea tunne, kui seda ollakse ka nendega,» lausus Saviir. Ta lisas: «Annetama ei pea, kui soovi ei ole! Kui aga soov annetada on, siis Aitan Eestit MTÜ on üks võimalus, kuidas anda oma panus abi vajavatele valdkondadele ja tunnustatud ühingute toetuseks.»