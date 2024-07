Omal ajal näiteks Tallinna abilinnapeana ning sotsiaalministri nõunikuna töötanud, hiljem mitmete sekelduste tõttu õiguskaitseorganite uurimise all olnud ning dokumendi võltsimises süüdi mõistetud Anders Tsahkna on pikemalt tegutsenud meditsiiniäris. 2021. aastal jõudis praeguse välisministri Margus Tsahkna (Eesti 200) poolvend Usbekistani, et aidata seal arendada kohalikku keskset tervishoiu infosüsteemi – nagu meil Eestis oli aastaid selleks digilugu ning nüüd terviseportaal.