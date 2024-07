NATO liidrid rääkisid muuhulgas Venemaa hübriidohtude tõrjumisest

Ohtudest toodi eraldi välja organiseeritud sisseränne. Lisaks on nimekirjas sabotaaž, desinformatsioonikampaaniad, poliitiline mõjutamine ja küberohud. Need tegevused kujutavad hinnanguliselt ohtu NATO riikide julgeolekule.

«Kordame, et liitlaste vastased hübriidoperatsioonid võivad jõuda relvastatud rünnaku tasemele ja ärgitada Põhja-Atlandi Nõukogu tuginema Washingtoni lepingu artiklile 5,» jätkus avaldus.

Avalduses öeldakse, et Hiinast on saanud otsustav võimaldaja Venemaa sõjas Ukraina vastu läbi oma niinimetatud piiramatu partnerluse ja Hiina laialdase toetuse Venemaa kaitsetööstusele.

Avalduses nõutakse Hiinalt, et riik lõpetaks Venemaa sõjaliste jõupingutuste materiaalse ja poliitilise toetamise.

Hiina administratsioon lükkas NATO süüdistused koheselt tagasi. Hiina märkis, et USA juhitav allianss otsib ettekäänet oma mõju laiendamiseks ida suunas.

USA on aastaid survestanud oma Euroopa liitlasi Hiinast tulenevatele ohtudele rohkem tähelepanu pöörama.

«Arvan, et NATO poolt sellel tippkohtumisel saadetud sõnum on väga tugev ja selge ning me määratleme selgelt Hiina vastutuse Venemaa sõja võimaldamisel,» ütles NATO ametistlahkuv peasekretär Jens Stoltenberg.