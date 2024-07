NATO liidrid lubasid Ukrainale vähemalt 40 miljardit sõjalist abi

«Proportsionaalsete sissemaksete kaudu kavatsevad liitlased anda järgmise aasta jooksul minimaalseks baasrahastuseks 40 miljardit eurot ja tagada Ukrainale jätkusuutlik julgeolekuabi,» seisis tippkohtumise deklaratsioonis.

Lisaks deklaratsioonis lubatud sõjalisele toetusele plaanivad liitlased jätkata Ukrainale poliitilise, majandusliku ja humanitaarabi andmist.

NATO võtab tulevikus endale ühtlasi suurema rolli Ukraina väljaõppe ja relvatarnete koordineerimisel, mille eest seni on peamiselt vastutanud USA. Samuti luuakse sellele keskendunud juhtimisorgan, mille eesmärk on kaitsta relvatarneid ka juhul, kui Ukraina toetamisse tagasihoidlikult suhtuv USA endine president Donald Trump valitakse novembris uueks presidendiks.

Muudatusega paigutatakse ka Saksamaa baasidesse ja alliansi idaserva olulistesse kohtadesse sadu töötajaid erinevatest NATO liikmesriikidest.

Kolmapäevase istungi avasid NATO peasekretär Jens Stoltenberg ja võõrustajariigi president Joe Biden.

Biden tõi oma pöördumises välja Soome ja Rootsi liitumise sõjalise liiduga, mis on tema sõnul märgiks, et NATO on nüüd tugevam kui kunagi varem.

Stoltenberg väljendas veendumust, et alliansi Washingtoni tippkohtumine saab olema ajalooline mitte ainult sellepärast, et tegu on 75. aastapäeva tippkohtumisega, vaid ka seetõttu, et liitlased langetavad Ukraina suhtes olulisi otsuseid.

«Washingtoni tippkohtumise esimesel plenaaristungil 10. juulil arutasid NATO liidrid, kuidas veelgi lähendada Ukrainat NATO liikmelisusele ja muuta see tee pöördumatuks,» kinnitas NATO peasekretär Jens Stoltenberg Washingtonis korraldatud pressikonverentsil.

«Otsustasime oma kohtumisel astuda edasisi samme, et tuua Ukraina sõjalisele liidule veelgi lähemale. Ukraina jätkab vajalike reformide läbiviimist ja meie jätkame ukrainlaste toetamist pöördumatul teel NATO liikmelisuse poole. Selleks tehtud ühine töö tagab, et õigel ajal saab Ukraina viivitamatult liituda. Küsimus pole selles, et kas, vaid millal,» rääkis Stoltenberg.

USA välisminister Antony Blinken teatas varem päeval, et NATO riigid on hakanud lubatud hävitajaid F-16 Ukrainasse toimetama.

«Just praegu on F-16 hävitajate üleandmine käimas, need tulevad Taanist ja Hollandist,» ütles Blinken Washingtonis NATO tippkohtumisel.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles, et hävitajate F-16 saabumine Ukrainale aitab tuua sõja lõppu lähemale.

«Hävitajad F-16 toovad õiglase ja kestva rahu lähemale. Need näitavad, et terror on määratud läbikukkumisele kõikjal ja igal ajal,» ütles riigipea sotsiaalmeedias.