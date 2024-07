Suurem osa uppunutest on alkoholijoobes või joobekahtlusega

Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Janika Usin ütles, et alkohol mängib endiselt suurt rolli veeõnnetuste põhjustajana. «Kurb on tõdeda, et inimeste hoiakud on visad muutuma. Alkohol ja suplemine on endiselt levinud kombinatsioon, mida peegeldab ka kurb statistika. Meie sõnum Eesti inimesele on, et kui jood, püsi kaldal või väldi üldse alkoholi. Ärme jäta oma rumaluse tõttu enda lähedasi leinama. Palume kõigil suplejatel olla veekogu ääres ettevaatlik, hoida silma peal ka oma lähedastel, eriti lastel ja vanemaealistel,» lisas ta.