Suure-Lähtrus imiku hüljanud naine võib juulikuus Maroko vanglast Eestisse jõuda

Eesti saatkonnale Lissabonis andsid Maroko ametivõimud teada 28. juunil, et kõik väljaandmiseks vajalikud allkirjad on olemas, vahendab Lääne Elu. Eesti politsei on saatnud Maroko politseile kuupäevad, millal naine Eestisse tuua, kuid neile ei ole veel Maroko politsei poolt kinnitust saadud.