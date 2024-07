Tornide väljakule kerkib keskajahõnguline spordi- ja mänguplats

Kesklinna vanema Sander Andla sõnul on tegemist igati keskse kohaga, kus käib väga palju eri vanuses ja huvidega külastajaid ning kelle ootused ja vajadused on eriilmelised. «Soove ja ettepanekuid on püütud uut lahendust kavandades arvesse võtta nii palju, kui vähegi võimalik. Elanike soovil on õnnestunud alale lisada näiteks kauaoodatud jalgpallipuur, nii et lõpptulemus pakub kindlasti võimalusi väga mitmekesisteks tegevusteks treeningutest ja mängudest muusika ja kirjanduseni,» nentis Kesklinna vanem.