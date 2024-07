RAPORT Jaak Aaviksoo hariduskuludest: nii ei saa ühte majapidamist üleval pidada

Aaviksoo: nii ei saa ühte majapidamist üleval pidada

Aaviksoo tõdes, et miks kulutatakse ja kui palju, sellest ei saa midagi aru. «Selleks, et sellest aru saada, tulebki istuda maha ning dokumente nõuda. Tegelikult seda suurt pilti ei ole. See, et riigikogu kurdab, et nad ei saa aru eelarvetest – keegi ei saa aru. Tegevuspõhine eelarve ei ole ei eelarve ega ka tegevuspõhine... Kui me seda ei muuda, siis vastasel juhul me kulusid kontrolli alla ei saa,» nentis Aaviksoo. Ta rõhutas, et hariduse sisu ja raha planeerimine on täiesti lahus ning formaalselt vaid suheldakse. «Nii ei saa ühte majapidamist üleval pidada,» lausus Aaviksoo.