INIMESTEST AEGAMÖÖDA Claudia. Vanaemale tantsitud tants

Alustame keevitamisest. Pärast keskkooli töötas minu klassiõde Claudia Ševtšenko, kes nüüd juba kümmekond aastat on Claudia Lenaerts, neli aastat keevitajana. Ta keevitas kokku kilekotte Tartu kammivabrikus. Need samad neli aastat pärast keskkooli töötasin mina Tartu mööblikombinaadis tislerina. Kilekotid olid defitsiit. Kui ma oleksin tookord teadnud, et Claudia kilekotte keevitab, oleksin ehk temalt neid küsinud ja enda poolt kruve vastu pakkunud. Kruve ikka oli. Tühi tunne jäi sisse, kui töölt koju tulles ühtegi taskusse ei pistnud.