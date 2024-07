OTSEPILT JA BLOGI Eesti must esikoht: Euroopa Liidu asjade komisjon vaeb e-sigarettide reeglite karmistamist

Komisjoni esimehe Liisa Pakosta sõnul on Eesti peamiseks mureks maailmas rekordsuur e-sigarettide tarbimine. «Eestis on lisaks ka tarbimise kasvutendents olnud väga kiire, ega me muidu maailmas seda musta esikohta hoiaks, ning siin on Euroopa konkurentsitult suurim müüki registreeritud nikotiini sisaldavate toodete arv. Selles olukorras kuulame täpsemalt murekohad ära nii ekspertidelt kui ka noorte esindajatelt. Soovitan igaühel kuulata ja kaasa mõelda, kuna nikotiinist tingitud tervise- ja keskkonnakahjud on ühed kõige lihtsamini ära hoitavad kahjud üldse,» kinnitas Pakosta.