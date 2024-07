Bideni sõnul suudab ta Putini ja Xiga tegeleda ka teisel ametiajal

«Olen otsustanud kandideerida, kuid arvan, et on oluline hirmud maandada,» ütles riigipea ajakirjanikele.

«Minu eelkäija on teinud selgeks, et ta ei ole sõjalisele liidule pühendunud. Ta on samuti selgelt öelnud, et ta ei tunneks kohustust austada artiklit 5,» ütles Biden pressikonverentsil.