Stubb: enamik NATO riike toetab Ukraina relvapiirangute kaotamist

«Soome ja enamik teisi NATO liikmesriike toetavad Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi taotlust täielikult loobuda piirangutest rünnakutele Venemaa territooriumil,» sõnas riigipea.

«Oli palju kõnesid, mis rõhutasid, et Ukraina kaitsel ei tohiks olla piire ega piiranguid,» kordas Stubb neljapäevase kohtumise lõpus.

«Meie ja enamuse seisukoht on, et piiranguid ei tohiks olla. Muuhulgas oli Taanil selles väga tugev seisukoht,» jätkas Soome president, kuid rõhutas, et järgida tuleb rahvusvahelist õigust.

Sügavale Venemaa territooriumile ulatuvad rünnakud on olnud valus koht Ukraina suurimale toetajale Ühendriikidele, mis on alles hiljuti hakanud leevendama oma relvade kasutamisele seatud piiranguid.

«USA on avanud uusi võimalusi relvade kasutamiseks ja arutelud selle üle kindlasti jätkuvad,» ütles Stubb.

Relvatoetus ja relvade kasutamise piirangud on aga Stubbi sõnul põhimõtteliselt riikidevahelised kahepoolsed lepingud.

«Muidugi teame väga hästi, et USA relvad on väga olulised. Rõhutan jätkuvalt, et sõda ei võida ainult õhutõrjega,» rääkis riigipea.

President Stubb ütles, et tema ja ta kolleegid vahetasid paar sõna ka kohtumise viimasel päeval avaldatud telekanali CNN uudise üle, mille kohaselt on USA ja Saksamaa peatanud Venemaa salamõrvaplaani ettevõtte Rheinmetall tegevjuhi vastu, kes on oluline Saksa relvatööstusele.

«Siin on näide Venemaa hübriidtegevusest, mis on väga laiaulatuslik. Infosõda. Küberahistamine. Sabotaaž. Isegi mõrvad, mida oleme Venemaa lähiajaloo jooksul muidugi ennegi näinud väljaspool Venemaa piire. See ei tule mingil moel üllatusena, kuid ma pole uudise üksikasjadega veel tutvunud,» rääkis Stubb.

Stubbi sõnul on juba pikemat aega rõhutanud, et NATO riigid peavad olema valmis Venemaa vaenulikuks tegevuseks pikemas perspektiivis, sest see pole mööduv nähtus.

«Nüüd peaksime Vene poolelt sellise hübriidtegevusega harjuma ja sellel on väga vähe piire,» tõdes president.

Telekanali CNN andmetel oli mõrvaplaan osa laiemast kavast, millega Venemaa püüdis nõrgestada Ukraina sõjalisi operatsioone toetavat relvatööstust Euroopas. Stubbi sõnul ei ole ta aga teadlik, et Soomes oleks samalaadset tegevust aset leidnud.