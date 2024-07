«Suuri muudatusi Venemaa ja Ukraina vahelises sõja rindejoonel kaasnenud ei ole. Vene Föderatsiooni relvajõudude ründe intensiivsus on püsinud, keskmiselt 140-150 lahingkontakti ööpäevas. See on võrreldav eelmise nädalaga,» rääkis Ants Kiviselg.

Ta lisas, et Venemaa on hoiab jätkuvalt oma pealetungisurvet kogu rinde ulatuses ja jätkab mõnes olulises punktis ja rindelõigus vaikset taktikalist edenemist. «Jõudude tasakaal ei võimalda Vene relvajõududel siiski otsustavat läbimurret üheski rindelõigus. Nende edenemise kiirus on hakanud raugema,» ütles Kiviselg. Ta lisas, et maastik, kus lahingud toimuvad on muutunud Ukraina relvajõududele soodsamaks.

Kolonel edastas, et lahingute raskuspunkt on endiselt Donetski piirkonnas, kus Vene relvajõudude pealetung jätkub suure intensiivsusega. Peamine lahingutegevus on koondunud jätkuvalt Pokrovski ründesuunal Otšertõne ja Toretski piirkonda ning Tšassiv Jari ümbrusesse.

