Kõigele lisaks muutuvad ka Lastekodu tänava remondi tõttu mitme bussiliini marsruudid. 15. juulist on Liivalaia tänava, Tartu maantee ja Rävala puiestee ristmikul liiklus oluliselt piiratud ning kella 6.30st kuni 21.30ni töötavad ristmikul reguleerijad. Rävala puiesteelt saab liikuda otse ja kõik pöörded on ühe sõidurajaga. Pronksi tänavalt on avatud ühe sõidurajaga otse suund ja parempööre. Tartu maanteele sõitmiseks saab kasutada J. Kunderi ja Laulupeo tänavat. Tartu maanteelt on avatud ühe sõidurajaga parem- ja vasakpööre. Rävala puiesteele saab läbi Liivalaia ja A. Lauteri tänava. Liivalaia tänavalt säilib ühe sõidurajaga otse suund ning parempööre Tartu maanteele. Rävala puiesteele on ligipääs tagatud A. Lauteri kaudu.