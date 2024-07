Purjus tõuksijuhid rallitavad end haiglasse

Juunis-juulis on liikluses viga saanud 336 ja hukkunud 12 inimest. «Seda on poole rohkem kui eelmisel kahel aastal sama ajaga,» ütles politsei- ja piirivalveameti liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss.

Üha rohkem satub õnnetustesse jalgrattureid ja kergliikurite juhte, viimased on sealjuures sageli purjus. 3. juuli öösel kukkus Tallinnas 47-aastane tõukerattaga sõitnud naine nii rängalt, et suri mõned päevad hiljem haiglas. Nüüdseks on teada, et ka tema oli tarvitanud alkoholi. Eelmisel aastal oli liiklusõnnetustes kannatanud kergliikurijuhtidest joobes 63 protsenti.