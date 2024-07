Põhja prefektuuri operatiivjuht Madis Allak sõnas, et kiirabi toimetas 34-aastase torkehaavaga mehe haiglasse, kuid umbes tund aega hiljem mees suri. «Mehe surma täpse põhjuse selgitab välja ekspertiis,» ütles Kallak.

«Kõik selle juhtumi täpsemad asjaolud on veel selgitamisel ning politseinikud jätkavad tööd selle nimel, et teha kindlaks, mis eile öösel Mere pst trammipeatuses täpselt juhtus ja kes võis teo toime panna. Juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlust,» sõnas Kallak.