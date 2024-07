Mosambiigi välisoperatsioonil vahetus Eesti kaitseväe õigusnõunik

«Olen tänulik selle võimaluse ja au eest panustada õigusnõunikuna operatsiooni EUTM-MOZ tegevusse. Sellel välisoperatsioonil osalemine andis mulle võimaluse saada uusi erialaseid kogemusi ja teadmisi, mida rakendada ka oma igapäevases õigusnõuniku teenistuses Eesti kaitseväes,» sõnas nooremleitnant Kristjan Joosep Jalakas oma rotatsiooni lõppedes, võttes üksuse ülemalt vastu teenistusmedali hea teenistuse eest.

EUTM Mozambique on Euroopa Ülemkogu käivitatud Euroopa Liidu väljaõppemissioon Mosambiigis, kus Eesti osaleb alates 2021. aasta 6. detsembrist, panustades operatsioonile neljakuuliste rotatsioonidega ühe õigusnõuniku erialal teeniva staabiohvitseriga Eesti kaitseväest.

Õigusnõunik tagab Mosambiigi operatsioonil sõjalistes küsimustes vajalikud erialased teadmised, annab õigusalast nõu operatsiooni peastaabile ja viib väljaõppes olevatele kiirreageerimisüksustele läbi rahvusvaheliste inim- ja humanitaarõiguste koolitusi.

«Igasugune välismissioon on kaitseväelasele oluline allikas kogemuste saamiseks. Minul reservohvitserina on sellise võimaluse üle eriti hea meel, et saan õigusnõunikuna kasutada oma seniseid teadmisi ja kogemusi, ja mis peamine, saada uusi juurde. Oluline on, et tagasi Eestisse tulles oleksin millegi võrra rikkam oma teadmistes. Ootused on suured. Esmamulje põhjal näib, et siin tuleb põnev aeg, sest minu rotatsiooni aega jääb periood, mil üks sõjaline missioon lõpeb ja algab uus,» ütles kapten Ivar Siska, võttes oma eelkäijalt üle positsiooni ja vastutuse ülesande täitmise eest.

Kapten Ivar Siska on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusinstituudi, ta on omandanud magistrikraadi õigusteaduses. Vaatamata kaitseväeteenistusest reservi suundumisele, on kapten Siska läbinud sõjaväelise väljaõppe raames reservohvitseride baaskursused, täiendades oma sõjaväelist haridust. Oma varasemas teenistuses on Ivar Siska panustanud nooremstaabiohvitserina Scoutspataljoni ridades ning osalenud tõlgina välisoperatsioonil Kesk-Aafrika Vabariigis. Tänasel päeval panustab muidu reservteenistuses viibiv Siska vabatahtlikult välisoperatsioonil osaledes erialaohvitserina vastutusrikkal õigusnõuniku ametikohal.

Mosambiigi välisoperatsiooni eesmärk on läbi väljaõppe andmise toetada Mosambiigi relvajõudude tegevuse tõhustamist ja võimaldada tulemuslikumat reageerimist kriisile Cabo Delgado provintsis. Koostöös teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega on väljaõppemissiooni fookuses rahuloome, konfliktide ennetamine ja dialoogi toetamine osapoolte vahel. Lisaks on tähelepanu all humanitaarabi, arengut ja naiste õigusi puudutavad teemad, samuti koostöö ja julgeoleku edendamine.