KESKPÄEVATUND Hõbemägi koalitsioonikõnelustest: kõigega, mis mõttetalgutel pähe tuleb, ei tasu kohe avalikkuse ette tulla

Esimese teemana keskenduti uuele haridus- ja teadusministeeriumi raportile, mis uuris haridusrahastust ja seda, millele Eesti haridussüsteemis raha kulutatakse. Seal leiti, et haridusasutuste majade peale kulutatakse väga suur osa haridusrahastusest, rohkem kui õpetajate palkadele. Ainar Ruussaar nentis, et kindlasti on häid koolimaju vaja, et õpikeskkonda toetada, kuid head haridust on ka vaja. Heldur Meerits ütles, et üks osa õpetajate palgarahast on justkui sinna kadunud – ilus koolimaja ei tähenda ilmtingimata head haridust.