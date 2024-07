Kaju: reaktsioon Trumpi tulistamisele mõjutab ajaloo kulgu

Andreas Kaju hinnangul on raske ennustada kindlalt eesootavat reaktsiooni, kuid USA poliitilise süsteemi olemuse põhjal võib mingeid järeldusi teha. «Ega seda me ei tea (millised on tulistamise mõjud Trumpi kandideerimisele), aga kui hakata loogiliselt mõtlema, siis Ameerika poliitikas on seis juba mõnda aega selline, et sisuliselt on kahe partei süsteemis valijaskond äärmiselt polariseerunud. Ollakse tugevalt koondunud oma kandidaatide ümber. Vahet pole, kes kandideerib oma parteist presidendiks, igal juhul toetad sa ikka ja ainult teda, mitte teise partei esindajat,» sõnas Kaju.